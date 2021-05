Weekend update actieve coronagevallen op Bonaire, Aruba en Curaçao

De eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao hebben net als bijna alle andere landen ter wereld te maken met het coronavirus. In dit artikel vind je een actueel overzicht van het aantal positief geteste mensen per eiland. Daarnaast lees je het aantal nieuwe, positief getesten per dag en het aantal positief geteste mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis.

Bonaire

Het aantal actieve gevallen van Covid-19 op Bonaire is sinds afgelopen dinsdag gehalveerd. Sinds enkele weken liggen er ook geen positief getesten meer in het ziekenhuis op het eiland. De laatste dagen is er slecht één nieuw actief geval van Covid-19 bij gekomen.

Op Bonaire zijn zeven mensen getest op Covid-19. Niemand kreeg een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Bonaire liggen geen mensen meer die positief getest zijn. Twee mensen herstelden van het virus.

Bonaire heeft nu nog negen actieve gevallen van Covid-19.

Aruba

Het aantal actieve gevallen van Covid-19 op Aruba is sinds afgelopen dinsdag met 14 procent afgenomen. Het aantal doden als gevolg van het virus bleef de afgelopen dagen gelijk.

Op Aruba zijn gisteren op de diverse testlocaties op het eiland 496 mensen getest op Covid-19. Van hen kregen er vier mensen een positief resultaat. In twee gevallen ging het om bezoekers van het eiland. Ook herstelden er zeven mensen van het virus.

Aruba heeft nu nog 61 actieve gevallen van Covid-19.

Curaçao

Gisteren werd er op Curaçao voor het eerst sinds vijf dagen weer een nieuw actief geval van Covid-19 gevonden, terwijl de afgelopen dagen er bijna 5.500 mensen getest werden. De coronagolf die het eiland in maart en april teisterde lijkt daarmee voorbij. In die twee maanden overleden er 99 mensen die positief getest zijn. Op 11 april waren er bijna 5.000 actieve besmettingen.

Op Curaçao zijn gisteren 696 mensen getest op Covid-19. Van hen kreeg slechts één iemand een positief resultaat.

In het ziekenhuis op Curaçao liggen nu nog achttien mensen die positief getest zijn. Negen van hen liggen op de intensive care.

Curaçao heeft nu nog 29 actieve gevallen van Covid-19.

