Europees Digitaal Corona Certificaat ook voor eilanden in het Koninkrijk

Afbeelding van iXimus via Pixabay

DEN HAAG – Inwoners van de eilanden in het Koninkrijk kunnen straks een Europees Digitaal Corona Certificaat krijgen. Daarmee moet reizen naar het buitenland makkelijker worden.

In het certificaat staat wanneer je negatief getest bent op corona, of gevaccineerd bent of hersteld bent van een coronabesmetting. Bedoeling is dat de QR-code van dat certificaat internationaal kan worden uitgelezen.

Nederland is in gesprek met de eilanden om dat technisch te regelen. Op 21 juni is het certificaat beschikbaar in Nederland. De eilanden moeten zo snel mogelijk volgen.

Lees ook: