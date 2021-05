Een huis kopen op Bonaire? Bekijk de leukste huizen van de maand mei

Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde link kun je direct contact opnemen met de makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging. Zo hopen we dat ook jij een eigen plekje onder de zon vindt op Bonaire.

Huis van de maand mei bij Harbourtown Real Estate

Kaya Dorado 13

Nu in prijs verlaagd: villa met 2 appartementen

In de gewilde wijk Santa Barbara ligt deze royale villa met een prachtige entree en een schitterend uitzicht. De hoofdwoning heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers en een keuken die volledig geïntegreerd is met de porch met zwembad. Beneden zijn twee studio’s met ieder een ruime badkamer en terras.

Vraagprijs: $ 795.000

Via een mooie trap komt u bij de voorzijde van de woning die als een golf is gebouwd met bijzondere rondingen in de stijl van een slavenmuur. De brede woonkamer geeft aan weerszijden toegang tot de slaapvertrekken. De woonkamer loopt over in de keuken met uitzicht over de porch, zwembad met infinity edge en Klein Bonaire. De master bedroom is aan de rechterkant gelegen en heeft een luxe en-suite badkamer en een walk-in closet. De overige twee slaapkamers zijn aan de andere kant van de woning gelegen, van elkaar gescheiden door een gezamenlijke badkamer. Voor gasten is er een apart toilet.

Op de begane grond zijn twee appartementen bestaande uit een woon-/slaapkamer, royale badkamer en iedere unit heeft 2 terrassen (boven en beneden). Voorts is er nog een studeerkamer, die momenteel als extra slaapkamer bij één van de appartementen wordt verhuurd. Er is voor deze verdieping een aparte ingang waardoor de appartementen los van de bovenwoning verhuurd kunnen worden.



Deze sfeervolle villa wordt omgeven door een grote tropisch aangelegde tuin. In de tuin is een BBQ gelegenheid en een afsluitbare ruimte met voorziening om duikspullen te spoelen en op te hangen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Kaya L.D. Gerharts 20

Telefoon : +599 717 5539

E-mail : [email protected]harbourtownbonaire.com

Website : www.harbourtownbonaire.nl

Huis van de maand mei bij Bona Bista

Bona Bista – Pure36 Luxury Smart Homes

Deze “Luxury Smart Homes” zijn de meest innovatieve en duurzame woningen die ooit gebouwd zijn op Bonaire! Dit project maakt het mogelijk dat de koper van deze luxury smart homes een eigen ontwerp kan kiezen voor de villa.

Ben je nieuwsgierig naar de vele mogelijkheden? Bij Pure36 kunt u deelnemen in een innoverend woon en leef concept, gebaseerd duurzaamheid en de volgende smart technologieën: – Solar battery powered – Solar water heating – Regenwater opvang – Grijswater hergebruik – Eetbare tuinen

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met Bona Bista Bonaire:

Bona Bista #1

Telefoon : +599 700 2950

E-mail : [email protected]

Website :www.bonabistabonaire.nl

Huis van de maand mei bij Sotheby’s

Terrace 69

Gelegen in de chique en rustige wijk Sabadeco Terrace, is deze ultramoderne villa precies wat je nodig hebt om te ontspannen en je zorgen achter je te laten. Het heeft een adembenemend uitzicht op de oceaan gecombineerd met de natuur, het heeft veel ruimte en een grote tuin rondom, zodat je je op je gemak voelt.

Beneden de woning heb je een prima ruimte om een ​​kantoor of studio te maken. Het beschikt over 3 slaapkamers (een aan de rechterkant en twee aan de linkerkant van het huis) allemaal met airconditioning, 2 badkamers, ruime woonkamer met veel glas, open en volledig uitgeruste keuken en een mooie eethoek , groot terras waar u kunt genieten van het prachtige uitzicht en heerlijk kunt ontspannen. Vanaf de locatie van deze villa heeft u een waanzinnig uitzicht over Klein Bonaire en alle aankomende vliegtuigen en cruiseschepen.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sotheby’s:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 780 1810

E-mail : [email protected]

Website : www.sir-abcislands.com

Huis van de maand mei bij Sunbelt Realty

Crown Court 27

Perfect afgewerkte villa te koop met 3 slaapkamers en privé zwembad

Deze perfect afgewerkte villa in de rustige wijk Sabadeco biedt alles wat u zich kunt wensen; perfect op de wind gebouwd, zicht op de Caribische zee vanaf de eerste etage en op de tropische tuin en het schitterende zwembad vanaf de terrassen op de begane grond. Buiten al het comfort dat u zich kan wensen, biedt de woning privacy en mogelijkheden om additionele ruimtes te creeren.

Met twee ruime slaapkamers op de begane grond, met gedeelde badkamer en de master slaapkamer op de eerste etage met privé badkamer biedt de villa comfortabel accommodatie aan maximaal 6 personen. De ruime open keuken vormt samen met de woonkamer met openslaande deuren naar het overdekte terras de ideale ruimte om te genieten van de ontspannen atmosfeer en de verkoelende passaatwind.

tijdloos design en architectuur,

privé zwembad met zonneterras

ruim balkon op eerste etage met uitzicht over eiland en Caribische zee,

schaduwrijke overkapping op terras op de begane grond,

bereikbaarheid: goed, slechts 8 minuten gelegen van het centrum van Kralendijk,

locatie: gelegen in de rustige villawijk Sabadeco Crown Court,

vloeren: Stoneware vloertegels door gehele woning,

dak: geïsoleerd dak voorzien van keramische dakpannen,afgewerkt met dakgoten (regenwater wordt opgevangen in tank),

ramen & deuren: kunstof (PVC) met stalen constructie kozijnen voorzien van deels shutters en deels glas, alsmede horgaas, hardhouten binnendeuren en kozijnen,

garage,

tuin: aangelegde tuin met tropische bomen en planten

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty:

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand mei bij RE/MAX Paradise Homes

Shores appartement 2

Het gebouw van The Shores is direct gelegen aan de boulevard, slecht een paar minuten lopen naar het centrum van Kralendijk. Het complex beschikt over een zwembad, privé parkeerplaatsen en storage units.

Appartement 2 bevindt zich op de begane grond, is volledig gemeubileerd en in uitstekende staat van onderhoud.

Het beschikt over 2 slaapkamers, 2 badkamers, ruime open living met AC, volledig ingerichte keuken, een grote overdekt terras met zeezicht en 2 aparte storage units.

Verkoopprijs is $ 475.000 USD K.K.

Bekijk hier de virtuele 3D-rondleiding van The Shores Appartement 2 https://tinyurl.com/j5hw7dpn

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand mei bij Qvillas

Pure 36 P30

Pure 36 P30 is een prachtige luxe smart home en kan nu van u zijn! Pure 36 P30 is op een minimalistische manier ontworpen en is geïmplementeerd met de nieuwste slimme en duurzame technologieën.

De woning is gebouwd van duurzame materialen en draait volledig op zonne-energie. Naast de zonnepanelen heeft het huis ook een BYD batterij van 13.8kw die 220 volt stroom levert. Deze milieu vriendelijke combinatie zorgt ervoor dat het huis volledig off the grid is!

Er bevinden zich 2 ruime slaapkamers met en-suite badkamers. De woonkamer en open keuken zijn omringt met elektrisch rolluiken waardoor het huis aan alle kanten geopend kan worden naar buiten. Buiten bevind zich een heerlijk zwembad en uitzicht op de groene Kunuku. Neem snel contact met ons op om een kijkje te nemen in deze prachtige en bijzondere woning.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Kaya Gob. N. Debrot unit 9

Tel: +599 7170881

E-mail: [email protected]qvillas.com

Website: www.qvillas.com

Huis van de maand mei bij Bonaire Realty

Elegancia del Caribe 2

Dit mooie 2-slaapkamer/2-badkamer appartement is gelegen op de begane grond van Elegancia del Caribe en gunstig gelegen aan de boulevard nabij het centrum van Kralendijk. Er is een gezamenlijk zwembad aanwezig en u heeft direct toegang tot de zee aan de overzijde van de straat. Beide slaapkamers hebben hun eigen badkamer, waarvan één badkamer en-suite. De ruime keuken is voorzien van luxe inbouwapparatuur en grote Amerikaanse koelkast. Het overdekte terras is gelegen aan de zeezijde. Hier kunt u heerlijk genieten en kijken wanneer de dolfijnen voorbij uw terras zwemmen.

Kenmerken

Oceanfront

Slaapkamers: 2

Badkamers: 2

Airconditioning in beide slaapkamers

Woonoppervlakte: 120 m²

Ruim terras

Parkeerplaats voor 1 auto

Keuken: elektrische oven, vaatwasser, Amerikaanse koelkast

Oceanfront Appartement Elegancia del Caribe #2 ( US$ 469.000, Appartement, Kralendijk (centrum) Bonaire ) | Bonaire Realty

Vraagprijs: US$ 469,000 kosten koper

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand mei bij Caribbean Homes

Kaya Zircon 3



Een huis met veel potentie, gelegen op een fantastische plek.

In een zijstraat van de hoofdweg naar Santa Barbara ligt deze ruime multifunctionele woning op een zeer groot kavel, welke gesplitst kan worden in 2 aparte kavels.

Via een trap komt u op de bovenverdieping met een kleine voorporch. Vanaf de entree in de ruime woonkamer met open keuken zult u verrast worden door het fantastische uitzicht en de koele bries die u tegemoet komt. Twee sets schuifdeuren bieden toegang tot een grote leef-porch (veranda). Hier is ruimte genoeg voor het creëren van een heerlijke lounge plek en een eethoek, waardoor u optimaal kunt genieten van het buiten leven, de wind en het magnifieke uitzicht!

Aan de linkerzijde bevinden zich een royale master bedroom, een badkamer en een tweede slaapkamer, welk op dit moment in gebruik is als kantoor.

Op de beneden verdieping bevinden zich 2 zeer ruime appartementen, elk met een eigen porch. Een van de appartementen is voorzien van 2 slaapkamers, een badkamer en een apart woongedeelte met keuken. Het andere appartement heeft een speelse indeling en is voorzien van 1 ruime slaapkamer met badkamer en een aparte keuken en woonkamer. Beide appartementen worden op dit moment voor de lange termijn verhuurd.

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich een berging, die in gebruik is als wasruimte. Achter in de ruime tuin staat een zeecontainer, overname hiervan is bespreekbaar maar is niet meegenomen in de vraagprijs.

De enorme kavel (1.782 m2) heeft 2 elektrische toegangspoorten, zodat eventuele huurders de appartementen via een eigen ingang kunnen bereiken.

Deze woning ligt niet alleen op een droomplek, maar is ook nog eens een goede investeringsmogelijkheid!

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand mei bij Caribbean Vista Blue

Op dit moment heeft Caribbean Vista Blue geen huizen in de verkoop, alle huizen in de portefeuille zijn verkocht of in onderhandeling. Caribbean Vista Blue, heeft daarom ruimte voor nieuw (woning) aanbod. Ben jij van plan om je huis op Bonaire te koop aan te bieden? Neem dan contact op met Caribbean Vista Blue. Ilona en haar team helpen je graag om van de verkoop een succes te maken. Wie weet staat jouw huis volgende keer in het artikel “Huis van de maand” op Bonaire.nu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Lees ook: