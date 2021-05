Directeur Liseo Boneriano legt beleid uit aan Eilandsraad

Liseo-Directeur Barbara Sol betreurt dat de communicatie in eerste instantie heeft geleid tot veel misverstand.

Kralendijk- Hoewel directeur Barabara Sol van Liceo Boneriano daar eerst niet veel voor voelde, kwam zij afgelopen woensdag toch naar een vergadering van de eilandsraad om tekst en uitleg te geven over het door haar gevoerde beleid op de school voor voortgezet (hoger) onderwijs.

Er was de afgelopen tijd het nodige tumult ontstaan op het Liceo, als het ging om het zogenaamde op- of afstomen, waarmee bedoeld wordt dat leerlingen kunnen worden overgeplaatst naar een hoger of lager schooltype, afhankelijk van de leerprestaties.

Veel ouders kwamen in opstand tegen het nieuwe beleid, omdat zij het gevoel hadden dat hun kroost, bij tegenvallende resultaten, gedwongen naar het praktijk onderwijs zou worden overgeplaatst. Ook ontstond onduidelijkheid over de mogelijkheid voor leerlingen te ‘bijven zitten’ in een bepaald leerjaar.

Ongelukkig

Sol gaf in haar presentatie onder meer aan dat het haar spijt dat communicatie over het nieuwe beleid niet optimaal was verlopen. “Als ik ergens spijt van heb is het dat wij niet beter hebben gecommuniceerd”, aldus Sol. De directrice ontkende met klem dat leerlingen niet meer zouden mogen blijven zitten.

“Integendeel. Het belanrijkste is dat leerlingen het diploma behalen. Als zij in plaats van vijf jaar zes of zeven jaar doen over het afronden van de HAVO vind ik dat persoonlijk helemaal niet erg”, zei Sol.

Sol legde ook uit dat er juist een modernisering van regels plaats had gevonden. Zo werden leeringen die de MAVO afronden vroeger in de regel bij een overgang naar de HAVO teruggeplaatst naar HAVO 3. Onder het nieuwe beleid is instroom mogelijk naar HAVO 4. Dit is volgens Sol in het voordeel van de leerling.

Team

Sol ontkende ook met klem, naar aanleiding van een vraag van raadslid Clark Abraham, dat zij solistisch te werk was gegaan. “Integendeel zou ik zeggen. We hebben dit echt als team gedaan. Ik zou zoiets nooit in mijn eentje doen”.

Ook voorzitter van de ingestelde ouderraad, Charles Mercelina gaf zijn visie op het nieuwe beleid bij Liceo Boneriano. Hoewel het in eerste instantie juist de ouders waren die zich fel verzetten tegen het nieuwe beleid, leek Mercelina Sol en haar team inmiddels het voordeel van de twijfel te gunnen.

