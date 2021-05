Reizen naar Bonaire wordt makkelijker gemaakt

KRALENDIJK – Binnenkort is het mogelijk om een antigeentest te doen bij aankomst op het vliegveld. Dit betekent dat er meer internationale vluchten kunnen komen naar Bonaire. Zo kunnen er weer vluchten uit Amerika komen. De eerste vluchten komen volgende week op 5 juni aan. De antigeentest kun je voor vertrek doen, maar als dit niet lukt kan deze bij aankomst op Bonaire worden gedaan. De PCR test blijft voorlopig nog verplicht voor internationale vluchten.

Vanaf 1 juni vervalt de centrale quarantaine. Dit wordt een thuisquarantaine, als de thuissituatie dit toelaat. Na 5 dagen kan bij Publieke Gezondheid een test worden gedaan. Als deze negatief is, mag men uit quarantaine. De quarantaine blijft verplicht voor passagiers uit landen met een zeer hoog risico.

Afgelopen dinsdag is in de Eerste Kamer een nieuwe wet aangenomen. Die maakt het mogelijk om onderscheid te maken in beleid tussen mensen die volledig gevaccineerd zijn en mensen die niet volledig gevaccineerd zijn. Het betekent dat Bonaire ook onderscheid kan maken bij het inreizen. Bonaire start met een onderscheid bij het inreizen vanaf Curaçao en Aruba. Vanaf 1 juni kan iemand vanaf Curaçao en Aruba zonder test naar Bonaire komen als die persoon volledig gevaccineerd is. Iemand is compleet gevaccineerd als men twee coronaprikken heeft gehad en de tweede prik meer dan twee weken geleden gegeven is.

Het gaat hier om inwoners van de eilanden Curaçao en Aruba die in de periode voorafgaande aan de reis naar Bonaire niet in een ander land zijn geweest. Inwoners die Covid hebben gehad en zodoende maar één keer zijn gevaccineerd mogen met bewijs ook naar Bonaire komen zonder PCR test.

Aruba en Curaçao onderzoeken op dit moment of ze deze maatregel ook kunnen invoeren voor passagiers uit Bonaire die naar die eilanden reizen.

Lees ook: