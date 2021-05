Nobo ontwikkelt gerecycled plastic tag voor Reef Renewal Foundation Bonaire

KRALENDIJK – Het plastic recycling initiatief NOBO heeft een donatie tag ontwikkelt die verkocht gaat worden door de Reef Renewal Foundation Bonaire (RRFB).

Alle opbrengsten van de tag zullen gebruikt worden voor koraalrif herstelwerkzaamheden op Bonaire. De donatietag, die aan een trimvest kan worden bevestigd of als sleutelhanger kan worden gebruikt, is bedrukt met het RRFB-logo en is te koop bij RRFB aangesloten duikwinkels.

RRFB biedt een duikopleiding aan, waar duikers kunnen leren over de rif herstel methoden die op Bonaire worden toegepast.

Afvalscheiding & Recycling op Bonaire

NOBO zamelt momenteel plastic in van o.a. Fundashon Mariadal en het recyclingcentrum van Selibon: Plasa Medio Ambiente. Maar het idee is om duikers actief te betrekken bij het scheiden van hun plastic afval. Duikers kunnen type 2 plastic, bijvoorbeeld shampooflessen, inleveren bij de duikscholen waar de Reef Renewal-tag wordt verkocht. Op die manier wordt plastic verzameld van duikers, gerecycled tot nieuwe donatuurtags.

NOBO hoopt dat meer NGO’s geïnteresseerd zullen zijn in het ontwikkelen van hun eigen Donature Tag. De tag biedt de unieke mogelijkheid om lokale inspanningen op het gebied van natuurbehoud te ondersteunen en tegelijkertijd bewustwording te creëren voor milieu-uitdagingen met betrekking tot het verwerken van plastic op Bonaire. Het uiteindelijke doel van NOBO is om grote plastic gerecyclede producten te ontwikkelen.

Over NOBO Bonaire

NOBO is in 2016 gestart als het “Trash to Cash” project gefinancierd door het Wereld Natuur Fonds in Nederland. Dit project is uitgevoerd samen met Plastic Soup Foundation en Selibon. In 2018 kwam het idee om plastic gerecyclede producten te produceren en nieuw leven in te blazen. NOBO is momenteel bezig om een ​​sociale onderneming te worden, die hopelijk snel lokale bewoners in dienst zal nemen. Het concept voor de Donature Tag is ontwikkeld samen met Deviate Design.

Lees ook: