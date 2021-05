Vacature Vakdocent Nederlands Fundashon Mariadal Bonaire

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Fundashon Mariadal Academy (FMA) bevordert de scholing en deskundigheid van zorgprofessionals. Daarnaast leiden wij de toekomstige verpleegkundigen en verzorgenden op (MBO-V en MBO Verzorgende IG).

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een:

Vakdocent Nederlands

Dit ga je doen

Les geven aan MBO niveau 3 en 4 studenten (2F, 3F).

Cursussen, trainingen en opleidingen ontwikkelen.

Individuele leer-/ontwikkelingsgesprekken voeren en begeleiden

Als mentor groepen coachen, inspireren en ondersteunen.

Een actieve bijdrage leveren aan een veilig en stimulerend leerklimaat.

Deelnemen aan projecten en aan overlegvormen.

Bij- en nascholingsactiviteiten voor zorg en ondersteunende afdelingen verzorgen.

Vormgeven aan nieuwe trainingen en scholingen.

Dit neem je mee

Je hebt een afgeronde lerarenopleiding tot docent Nederlands en/of een pedagogisch didactische aantekening.

Je hebt ervaring als vakdocent Nederlands.

En ook belangrijk

Je werkt resultaatgericht maar je bent flexibel en creatief en je kunt goed samenwerken in een klein team.

Je bent sterk in communiceren en vaardig in plannen en organiseren.

Je bent sociaal vaardig en je kunt goed stimuleren, motiveren en feedback geven.

Je hebt overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Je weet belangstelling op te wekken bij leerlingen tijdens het onderwijzen, coachen en begeleiden.

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van scholingsplannen, lesmateriaal, verslagen, rapporten en dergelijke.

Dit bieden we je

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Vakdocent Nederlands is ingedeeld in functiegroep 45 met een salaris van minimaal $ 2.693,= en maximaal $ 3.643,= bruto per maand op basis van 40 uur per week.

Woon je nog niet op Bonaire, dan vergoeden wij de tickets en de verhuizing. In de eerste twee maanden zorgen wij voor huisvesting.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com

Solliciteren

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om je sollicitatiebrief en c.v. met kopieën van diploma’s vóór 4 juni 2021 te sturen aan: [email protected]

Meer vacatures: