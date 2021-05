Militaire training op Bonaire afgesloten

Kapitein Joost Rump en majoor Marcel Krul op bezoek bij gezaghebber Edison Rijna | Foto OLB

KRALENDIJK – Militairen van de Compagnie in de West (CidW) hebben hun oefeningen op Bonaire beëindigd. Op Bonaire hebben de militairen diverse gevechtssituaties nagebootst. Zo moesten ze een aanval plannen en zich verplaatsen via het water. Ze waren zichtbaar op straat en gingen in gesprek met de bewoners op het eiland.

Defensie traint met regelmaat op Bonaire en wordt elke keer weer zeer open en vriendelijk door de bevolking ontvangen. Defensie ondersteunde ook deze keer weer bij diverse goede doelen.

De oefeningen op Bonaire gingen gepaard met een beleefdheidsbezoek van kapitein Joost Rump en majoor Marcel Krul aan de gezaghebber van Bonaire Edison Rijna.

Lees ook: