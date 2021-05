Twee arrestaties in onderzoek naar drugssmokkel via Flamingo Airport

KRALENDIJK – Op Flamingo International Airport zijn twee personen aangehouden op verdenking van het bezit dan wel het smokkelen van drugs. Dit gebeurde op zondag 23 mei.

Tijdens de controle werden een aantal personen gecontroleerd door middel van een urinetest, die aangeeft of iemand mogelijk drugs in zijn of haar lichaam heeft. Van de gecontroleerde personen testte twee personen positief. Deze personen zijn hierop aangehouden door de Douane en overgedragen aan de Marechaussee.

Na de aanhouding hebben beide verdachten meegewerkt aan controle middels een bodyscan, waarmee te zien is of er drugs in het lichaam vervoerd wordt. Na de scan is één persoon in vrijheid gesteld, de tweede persoon verblijft in hechtenis in afwachting van verder onderzoek.

De aanhoudingen vonden plaats naar aanleiding van een gezamenlijke controle van de Koninklijke Marechaussee en de Douane Caribisch Nederland. Op de luchthaven van Bonaire voeren de Koninklijke Marechaussee en de Douane Caribisch Nederland regelmatig gezamenlijke controles uit met het doel om grensoverschrijdende criminaliteit te onderkennen en te stoppen. De Koninklijke Marechaussee voert onder leiding van het Openbaar Ministerie het verdere onderzoek uit.

