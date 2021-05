PDB stelt diverse vragen aan Bestuurscollege

Abraham heeft verschillende vragen aangemeld voor het vragenuur in de Eilandsraad van dinsdagavond.

Kralendijk- Oppositiepartij Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) wil in het kader van het zogenaamde vragenuur diverse vragen stellen aan leden van het bestuurscollege tijdens de openbare eilandsraadvergadering van dinsdagavond.

De PDB wil gedeputeerde Nina den Heyer horen over berichten aangaande stijging van huurprijzen in de sociale woningesctor.

Van toerismegedeputeerde Hennyson Thielman wil de PDB een update van de stand van zaken als het gaat om het Masterplan2030. Na een groots opgezette gunningsronde, werd een consultant aangetrokken voor het afronden van het Masterplan2030. Het plan is echter nooit opgeleverd en er is, met name na het vertrek van MPB gedeputeerde Elvis Tjin Asjoe, ook nooit meer wat over medegedeeld.

Van gedeputeerden Thielman en Kroon wil de PDB graag informatie over de plannen op het terrein van het voormalige Hotel Bonaire. Dit stuk grond is de afgelopen weken veelvuldig in het nieuws door de plannen die het Sunset Beach Resort presenteerde voor de bouw van een nieuw 106-kamer tellend hotel en appartementencomplex.

Prijzen antigentest

Van gedeputeerde Hennyson Thielman en van Gezaghebber Edison Rijna wil de PDB weten of de opmerking van gezaghebber Edison Rijna dat Amerikaanse toeristen maar naar Curaçao moeten gaan als ze de test voor Covid-tests op Bonaire te duur vinden het officiële beleid van het bestuurscollege vertegenwoordigt.

De gezaghebber maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van een vraag uit de pers over het feit dat prijzen voor een antigentest op Bonaire ruim het driedubbele bedragen van wat op Curaçao het geval is.

