Bestuurscollege optimistisch over economisch herstel Bonaire

Kralendijk – Het Bonairiaanse eilandbestuur voorziet positieve ontwikkelingen voor onze economie, nu het eiland weer haar zogenaamde ‘code geel’ terug heeft.

Dit kan omdat Bonaire momenteel de gevallen van Covid-19 onder controle lijkt te hebben. Er is ook een aanmerkelijke verlaging te zien van de actieve besmettingen. Een andere positieve factor is dat Bonaire één van de eilanden in de regio is met een hoog percentage personen die tegen het coronavirus is gevaccineerd. 71 % van de inwoners van 18 jaar en ouder hebben de eerste prik en 38% hebben de tweede coronaprik al gekregen.

Positief nieuws is er ook als het gaat om vluchten uit de Verenigde Staten. Eerder wilden vliegtuigmaatschappijen uit de Verenigde Staten de vluchten naar Bonaire niet opstarten, omdat het inreisbeleid volgens de ministeriele regeling te complex was. De Amerikaanse publieke gezondheidssysteem kon niet garanderen dat reizigers voor vertrek over het resultaat van een NAAT/PCR – of antigeentest konden beschikken. Resultaat van de intensieve gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dat tijdens een debat in de Tweede Kamer op 28 april een amendement is ingediend om de afname van de Antigeen test ook bij aankomst mogelijk te maken. Het amendement werd door de meerderheid in de Tweede Kamer gesteund en naar verwachting kan dit uiterlijk 1 juni in werking treden.

Zowel Delta Air Lines als American Airlines hebben inmiddels aangekondigd vanaf 5 juni weer op Bonaire te gaan vliegen.

Testen

Reizigers die nu terugvliegen naar Nederland hoeven geen NAAT/PCR-test en/of antigeentest meer te laten afnemen. Ook vervalt voor hen het quarantaine advies en dit maakt het een stuk aantrekkelijker en voordeliger om naar Bonaire te vliegen met vakantie. Bonaire eist vooralsnog wel een negatief resultaat van de NAAT/PCR-test en/of de antigeentest bij aankomst van passagiers op ons eiland als zij uit een hoogrisicogebied komen, zoals Nederland en USA. Er zijn besprekingen gaande om in de nabije toekomst uitzonderingen te kunnen maken voor volledig gevaccineerden.

“Tourism Corporation Bonaire (TCB) is erg blij met het nieuws van kleurcode geel. We kunnen weer doorgaan met marketingcampagnes, niet alleen op de Europese markt maar nu ook op de Amerikaanse markt. In de komende maanden mei en juni zullen verschillende influencers Bonaire bezoeken, waardoor ons eiland in de schijnwerpers wordt gezet”, volgens Marjolein Oleana – Business Manager TCB.

Enthousiast

De toerismesector, waar het eilandbestuur gedurende de gehele Covid-periode intensief contact mee onderhoudt, is bijzonder enthousiast over het vooruitzicht om na meer dan 15 maanden weer Amerikaanse toeristen te mogen ontvangen.

