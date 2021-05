Eerste officiële Jeu de Boules Vereniging op Bonaire een feit

42 Gedeeld

Wie heeft er nu geen zin in een ontspannen, gezellig potje Jeu de Boules? Heerlijk actief zijn in de buitenlucht. Met de mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje of drankje.

Met dit idee in het achterhoofd stak een groep enthousiaste ‘boulers’ de koppen bij elkaar.

‘We hebben alles goed doorgesproken,’ zegt voorzitter Peter Overman. ‘En uiteraard een prettige plek gezocht, waar we kunnen gaan boulen.’ Nadat ook aan die voorwaarde was voldaan, werd een oprichtingsvergadering gehouden. Want ‘Jeu de Boules Vereniging Bonaire’ gaat voor ‘officieel’. En dat betekent onder andere dat de vereniging sinds 21 mei j.l. ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Het vierkoppig bestuur heeft zich gebogen over statuten en het huishoudelijk reglement. Wil je lid worden? Dan ontvang je eerst een kopie van beide, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Het lidmaatschap is een éénmalige bijdrage van $10.00 dollar.

‘Waar gaat de vereniging spelen?’ vraag ik. Want ik ben niet nieuwsgierig, maar ik wil wel graag alles weten. ’Bij Happy’s Food & Drinks. Dat ligt aan de Kaminda di Lac. Eigenlijk net als je de weg naar Lac Bai inslaat,’ antwoordt Overman. ‘Het prettige aan deze locatie is dat het op de wind ligt, maar het stof vliegt niet om je oren. Bovendien zijn de eigenaren Igor en Ertseline Sint Jago hartelijke, gezellige mensen.’ Kijk, dat past dus perfect bij de doelstelling van de vereniging.

Op mijn vraag op welke kosten ik als lid nog meer moet rekenen, antwoordt Overman lachend.

‘Tsja, wat je aan consumpties wilt uitgeven, moet je natuurlijk zelf weten.’ Laat ik dat nou snappen. Want als je jeu de boules speelt bij Happy’s, is het niet de bedoeling zelf met koelboxen vol hapjes en drankjes te komen aanzetten.

‘Onze secretaris heeft een ‘kaart’ bedacht. Die koop je voor $ 10. Dan kun je 10 weken op de woensdag- en zondagmiddag spelen. Alles wijst zich vanzelf als je er eenmaal bij hoort,’ vult Overman aan.

Ik geef aan dat ik lid wil worden. ‘Kan ik dat nu zo even tegen je zeggen?’ vraag ik de voorzitter. Maar zo werkt het niet.

Voor aanmelding als lid stuur je een e-mail naar het adres van de vereniging: [email protected]. In de e-mail geef je alleen je naam en je e-mailadres door. ‘In verband met de wet op de privacy willen we niet meer gegevens hebben dan strikt noodzakelijk’. Ik neem afscheid met een goed gevoel over deze bevlogen mensen en hun nieuwe vereniging.

