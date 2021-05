BC muisstil over Sunset Beach Resort

64 Gedeeld

Snapshot van de Advertentie van Sunset Beach Resort in FD van 22 mei 2021.

Toen Bonaire.nu op 8 mei jl. melding maakte van een nieuw en 106 kamers tellend hotel op het Playa Lechi strand, onder de naam Sunset Beach Resort, leidde dit online tot veel reactie en discussie.

De discussie spitste zich met name toe op de vraag hoe een nieuw en relatief grootschalig resort zich verhoudt tot de door het Bestuurscollege eerdere geuite wens -weergegeven in onder meer het Tourism Recovery Plan- van een kleinschaliger en exclusiever toerisme in de periode na de Covid-19 pandemie.

Een naaste, hooggeplaatste medewerkster van toerismegedeputeerde Hennyson Thielman mengde zich -onder andere op Facebook- al snel in de discussie. “Heeft Bonaire.nu wel uitgezocht of het BC wel een vergunning heeft verstrekt voor dit resort?”, vroeg zij zich af.

Daarmee rustte er, in de visie van betrokken medewerkster, blijkbaar niet zozeer een plicht op het BC om proactief te communiceren en open kaart te spelen over relevante ontwikkelingen op het eiland, doch meer een plicht op de media zich ervan te vergewissen of bouwprojecten bijvoorbeeld al dan niet over een vergunning beschikken.

De vraag van betrokken medewerkster leek ook te suggereren, dat de berichtgeving van onder meer Bonaire.nu ‘prematuur’ zou zijn. Als er geen vergunning is, staat de bouw van het Resort wellicht nog niet vast.

Ruim twee weken later blijkt het BC echter nog steeds met geen woord te hebben gerept over het Sunset Beach Resort. De komst ervan is niet bevestigd, maar -wellicht nog saillanter- ook geenzins ontkend!

Ondertussen gaat de ‘pre-construction’ verkoop van het Resort vrolijk verder, zoals moge blijken uit een paginagrote advertentie van het Nederlands Financieel Dagblad van zaterdag. Dat het resort er gaat komen, lijkt dan ook een voldongen feit.

Kwade tongen op het eiland beweren dat het Resort officieel misschien nog wel geen vergunning zou hebben, maar dat gedeputeerde James Kroon actief met de investeerders in gesprek zou zijn en daar al lang de nodige toezeggingen aan zou hebben gedaan.

Gezaghebber Edison Rijna toonde zich -recent nog- gebelgd over beweringen van onafhankelijk eilandsraadslid Daisy Coffie, dat het met de transparantie en integriteit op het eiland treurig was gesteld. Coffie staat met haar kritiek zo goed als moederziel alleen. Een door haar fractie opgetelde ‘motie van afkeuring’ over onetisch handelen van Kroon werd met 4 stemmen tegen en 1 vóór kansloos verworpen. Zelfs collega-oppositiepartij DP zag geen aanleiding de motie van Coffie te steunen.

Als men publiekelijk roept exclusief en kleinschalig toerisme na te streven, maar in de praktijk nog steeds een ongebreidelde expansie voorstaat, dan staat dit in feite gelijk aan ‘volksverlakkerij’: “We zeggen A, maar we doen lekker B”.

Het meest verwonderlijk is wellicht nog het totale gebrek aan brede verontwaardiging bij de lokale bevolking. In kleine kring wordt het vertoonde gedrag afgekeurd en wordt er geroezemoesd over onetisch en opportunistisch handelen. Maar er zijn niet veel die publiekelijk hun mond opentrekken en het BC wijzen op haar -in elk geval op het oog- inconsistente handelswijze.

Het door het BC gevoerde beleid moet dan ook niet alleen worden omschreven als ‘vlees noch vis’, maar bovenal als als ‘zeer weinig transparant’.

