Bonaire in wereldtop als het gaat om aantal gevaccineerden

121 Gedeeld

Kralendijk- Hoewel het begin aan de langzame kant was, heeft Bonaire een enorme inhaalslag gemaakt met het vaccineren.

Vooral in vergelijking met andere landen op het Amerikaanse continent is Bonaire een absolute koploper. Dat blijkt uit een vergelijking met andere landen die worden gezien als het meest ver gevorderd in hun vaccinatiecampagne.

Op het Amerikaanse continent worden Chile en de Verenigde Staten algemeen beschouwd als de twee landen die het meeste voortgang hebben geboekt bij het vaccineren. In Chile heeft momenteel 63% van de bevolking de eerste prik ontvangen, terwijl inmiddels 50,6% compleet is gevaccineerd.

In de Verenigde Staten is inmiddels 60,5% van de bevolking tenminste éénmaal gevaccineerd en 50,7% compleet.

Volgens cijfers van het Openbaar Lichaam is op Bonaire inmiddels 71,5% van de bevolking tenminste éénmaal gevaccineerd, terwijl 50,7% compleet is gevaccineerd. Dit betekent dat Bonaire nog aardig voorloopt op de beide koplopers.

Als het gaat om een vergelijking met wereldwijde koplopers, dan lopen Gibraltar, de Falkland Islands, de Maladiven, de Sychellen en Isle of Man nog voor op Bonaire. Daarvan liggen alleen Gilbraltar en de Falklands liggen ver voor op Bonaire als het gaat om het aantal mensen dat compleet is gevaccineerd, met zowel een eerste als tweede injectie.

Vaccin

Overigens is niet elk vaccin hetzelfde, als het gaat om kwaliteit en beoordeling. Zo maakte Spanje gisteren bekend reizigers weer toe te laten die met Pfizer, Johson & Johnson, Moderna of AstraZeneca zijn gevaccineerd, maar bijvoorbeeld weer niet met Sputnik V.

Met name in Latijns Amerika wordt veel gevaccineerd met onder andere Sputnik V. Spanje laat gevaccineerden met Sputnik V en enkele andere vaccins nog niet toe, zolang de WHO daar geen positief oordeel over heeft uitgesproken.

Lees ook: