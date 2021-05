Vacature Ervaren Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ) Bonaire

24 Gedeeld

Voor meerdere huisartsenpraktijken op Bonaire zoeken wij een ervaren POH GGZ. Voor minimaal 24 uur per week (0,6 –1,0 fte) vanaf 1 januari2021.

Algemeen

Als POH GGZ maak je onderdeel uit van een team van zorgverleners in een huisartsenpraktijk dat vanuit verschillende disciplines geïntegreerde eerstelijns zorg aanbiedt. In een aantal consulten verhelder je de problemen van de patiënt en geef je een passende kort-of langerdurende begeleiding. Indien nodig verwijs je door. Je overlegt regelmatig met de huisarts en wanneerrelevant met andere zorgverleners. POH GGZ is een nieuwe functie in de huisartsenzorg op Bonaire. De nadruk zal in eerste instantie liggen op de introductie en implementatie van de GGZ zorg in de huisartsenpraktijk. In deze functie draag je direct bij aan het laagdrempelig toegankelijk maken van GGZ zorg voor de inwoners van Bonaire. Als je dit aanspreekten je past in ons profiel, dan zien we je sollicitatie graag tegemoet. We hebben voor deze functie een zeer sterke voorkeur voor kandidaten met een Caribische achtergrond of een anderszins sterke binding met de regio, die Papiamentsen/of Spaans spreken en de cultuur van de eilanden kennen.

Wij bieden:

•Een interessante, nieuwe, zelfstandige functie;

•Collegiale samenwerking in leuke teams;

•Goede lokale arbeidsvoorwaarden gebaseerd op de CAO die van toepassing is in de zorg op Bonaire;

•Een dienstverband bij de overkoepelende, onafhankelijke, zorgorganisatie.

Wij vragen:

•Een HBO-opleiding in een relevante richting, of je bent basis psycholoog;

•Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de GGZ;

•Ervaring of affiniteit met huisartsenzorg en/of psychosociale hulpverlening binnen de eerste lijn;

•Je werkt zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van de huisarts, waarbij afstemming en overlegmet andere zorgverleners binnen de praktijk vanzelfsprekend voor je is;

•Je staat positief tegenover innovaties als bijvoorbeeld begeleiding via e-health;

•Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

•Je spreekt Papiamentsen/of Spaans.

Wij zijn wij?

Op 1januari 2021 is er een nieuwe onafhankelijke huisartsenorganisatie gestart op Bonaire. Deze organisatie biedt inhoudelijke, organisatorische en faciliterende ondersteuning aan de huisartsenpraktijken op Bonaire. Je komt in dienst van de huisartsenorganisatie maar je werkt in een of meer huisartsenpraktijken op het eiland.

Interesse gekregen?

Dan nodigen we je graag uit te reageren d.m.v. een e-mail [email protected].

Bij aanstelling worden er referenties gecheckt en vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag.

Vragen

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Roos van der Niet (algemeen manager PCC)via het e-mailadres [email protected].