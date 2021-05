Thuisquarantaine van vijf dagen bij bron en contactonderzoek

6 Gedeeld

KRALENDIJK – Mensen die nauw contact hadden met een persoon die met het coronavirus besmet is, krijgen vanaf vrijdag 21 mei 2021 het advies om vijf dagen in quarantaine te gaan. Zo laat de afdeling Publieke Gezondheid, PG, weten. Het advies is om op de vijfde dag bij de teststraat van PG een PCR test te doen. Als iemand op de vijfde dag geen test wil, geldt een quarantaine van tien dagen.

Personen die volledig gevaccineerd zijn hoeven niet in quarantaine. Ze moeten wel op de vijfde dag een PCR test doen. De mensen die op de vijfde dag negatief testen moeten vijf dagen daarna wel voorzichtig zijn en uit de buurt blijven van mensen met een kwetsbare gezondheid.

Tot nu toe gold een thuisquarantaine van 10 dagen voor mensen die nauw contact hadden met een persoon die met het coronavirus is besmet. De nieuwe quarantaineregel van 5 dagen past binnen de regels van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM. Voor mensen die wonen of werken in een instelling met kwetsbare personen geldt de regel van vijf dagen niet. In die situatie is extra bescherming nodig.

Mensen die nu in quarantaine zitten kunnen contact opnemen met Publieke Gezondheid via 0800 0800 om te vragen welke regel voor hen geldt. Voor alle mensen in quarantaine geldt nog steeds dat ze zich moeten aanmelden voor een test als ze klachten krijgen. Voor de mensen die in isolatie zitten omdat ze positief testten, verandert er nu niets.

Gezaghebber Edison Rijna vindt het goed dat er nieuwe regels voor thuisquarantaine zijn. . ,,Voor mensen die in quarantaine moeten is het fijn dat de periode korter kan. Ze kunnen sneller aan het werk en hun leven oppakken. Nu steeds meer mensen zich laten vaccineren, daalt het aantal besmettingen en wordt het veiliger voor iedereen,” zo heeft de gezaghebber verklaard.

Lees ook: