5 juni eerste cruiseschip op Aruba

ORANJESTAD – In de maand juni gaan de cruisschepen weer varen op Aruba. Alle schepen die Aruba als een van de bestemmingen op het reisplan hebben staan, hebben toestemming om uit te varen. Dat heeft Ronella Croes, de ceo van Aruba Tourism Authority (Ata) bekend gemaakt.

Het goede nieuws ging vergezeld van een waarschuwing: ,,Het herstel zal heel langzaam beginnen en lang duren. Voorlopig mogen de schepen tot maximaal de helft bezet zijn. In de havens zijn strenge protocollen verplicht om te voorkomen dat het virus mee aan boord wordt genomen. Daar werken we nu aan. Zoals vroeger wordt het niet eerder dan in 2022.”

Ze waarschuwt de Arubaanse ondernemers die met smart zitten te wachten tot de cruisepassagiers weer geld komen uitgeven, om voorzichtig te zijn. ,,We moeten ons allemaal aan de coronaregels blijven houden. Veiligheid staat voorop. Daarom is van groot belang dat het overgrote deel van de bevolking zich laat vaccineren tegen corona.”

