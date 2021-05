25 Gedeeld

Aankomst Vliegveld Bonaire | Foto Inge Poorthuis

KRALENDIJK – Bezoekers die naar Bonaire komen, kunnen na een verblijf van twee maanden de eerste coronaprik halen. Ze moeten minimaal drie weken na de eerste prik nog steeds op het eiland zijn voor de tweede prik. Dat heeft de afdeling Publieke Gezondheid bekend gemaakt na een bericht hierover van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De maatregel is bedoeld om het zogeheten vaccinatietoerisme tegen te gaan. Aan de hand van een stempel in het paspoort wordt gecontroleerd of een bezoeker al twee maanden op Bonaire is.

Op Bonaire kunnen bewoners van 18 jaar en ouder die op het eiland staan ingeschreven de coronaprikken halen. Bonaire telt in totaal 18.944 vaste en tijdelijke bewoners van 18 jaar en ouder. Het aantal tijdelijke bewoners is ruim geschat op 1.500 mensen. Tot nu heeft 70% van de 18.944 bewoners de eerste coronaprik gehad.

Het is voor bewoners nog steeds mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas te halen. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 09:00 -11:30 uur en van 13:30 -17:30 uur.

