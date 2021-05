413 Gedeeld

Den Haag – Vandaag is het reisadvies voor Bonaire op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken Nederlandwereldwijd.nl aangepast naar kleurcode geel. Afgelopen week werd door gezaghebber Rijna bekend gemaakt dat de code voor Bonaire weer naar geel zou gaan. Dit omdat Bonaire het coronavirus goed onder controle heeft.

Bonaire heeft nog wel een aantal maatregelen voor Nederlanders die naar het eiland reizen omdat Nederland voor Bonaire een hoog risicoland is. Hieronder hebben wij de huidige maatregelen voor reizigers van Nederland naar Bonaire staan. (bron nederlanderswereldwijd.nl)

Reizen naar Bonaire

U moet als reiziger (van 13 jaar of ouder) van een hoog risicoland een negatieve NAAT-test van maximaal 24 uur oud bij vertrek naar Bonaire kunnen laten zien. Als u deze niet heeft dan moet u in het bezit zijn van een negatieve NAAT-test die maximaal 72 uur oud is bij aankomst op Bonaire én in het bezit zijn van een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud bij vertrek. Nederland is voor Bonaire een hoog risicoland. Wie geen negatief testresultaat kan laten zien bij aankomst, moet direct 10 dagen op eigen kosten in quarantaine op een door de gezaghebber aangewezen locatie.

Uitzonderingen NAAT-test en sneltest

Komt u uit onderstaande landen en reist u naar Bonaire? Dan hoeft u geen negatieve NAAT-test en geen negatieve sneltest te laten zien.

Saba

Sint Eustatius

Australië

China

Finland

Griekenland, uitsluitend de Noord-Egeïsche eilanden, de Zuid-Egeïsche landen en de Ionische eilanden

Ierland

IJsland

Israël

Malta

Nieuw-Zeeland

Noorwegen, met uitzondering van Oslo en de provincie Agder

Portugal, inclusief de Azoren en Madeira

Rwanda

Singapore

Spanje, uitsluitend de Balearen en de Canarische eilanden

Thailand

Zuid-Korea

Uitzonderingen sneltest maar wel een verplichte NAAT-test

Komt u uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten en reist u naar Bonaire? Dan moet u wel een negatieve NAAT-test laten zien die maximaal 72 uur oud is bij aankomst op Bonaire. U hoeft geen negatieve sneltest te hebben voor binnenkomst op Bonaire.

Verplichte gezondheidsverklaring

Reizigers naar Bonaire zijn verplicht om een online gezondheidsverklaring in te vullen, bij voorkeur 48 uur voor vertrek. Bij aankomst moet u het formulier (geprint of een digitale kopie op uw telefoon) kunnen laten zien aan een medewerker Publieke Gezondheid als daarnaar gevraagd wordt.

Download de gezondheidsverklaring:

Toeristen van buiten Caribisch Nederland hebben een geldige verzekering nodig, zodat zij gedekt zijn tegen extra medische kosten op Bonaire.

Negatieve COVID-19-testuitslag en thuisquarantaine in Nederland

Bij terugkeer vanaf Bonaire in Nederland hoeft u niet in thuisquarantaine, hoeft u geen negatieve NAAT(PCR)-test en geen negatieve sneltest te laten zien.

Op Bonaire gelden ook nog maatregelen die bij risiconiveau 3 horen, deze zijn in onderstaande tabel te zien:

Lees ook: