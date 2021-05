3 Gedeeld

SABA – Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops is maandagmiddag 17 mei aangekomen voor een kort bezoek opSaba.

Op het vliegveld waren gezaghebber Jonathan Johnson en eilandsecretaris Tim Muller aanwezig om de staatssecretaris en zijn delegatie te ontvangen. Na zijn aankomst ging Knops naar het museumterrein in de Windwardside voor een informeel gesprek met voormalig commissaris Will Johnson, alvorens te dineren met de Uitvoerende Raad.

Dinsdagochtend 18 mei gaat de staatssecretaris naar de afvalverwerkingsfaciliteit om de verbeteringen die daar hebben plaatsgevonden te bekijken, een boottocht te maken om Saba vanaf het water te zien en het Johan Cruijff Court te bezoeken waar lichten zijn geïnstalleerd om mensen in staat te stellen om ‘s avonds te sporten.

Diezelfde ochtend zal de staatssecretaris een geitenboerderij bezoeken en een update krijgen van de invasieve soortspecialisten over het geitenbestrijdingsproject om vrij rondlopende geiten te verwijderen. Na een informele lunch met de eilandsraad heeft Knops een gesprek met het bestuurscollege.

Dinsdagmiddag staat een bijeenkomst gepland met het Outbreak Management Team (OMT) om te praten over de crisiscommunicatie tijdens de COVID-19 pandemie en de succesvolle vaccinatiecampagne van Saba. De staatssecretaris zal dan een ontmoeting hebben met de Saba Jeugdraad, die onlangs is ingesteld. De leden van de Jeugdraad vertellen over hun ideeën op het gebied van sport, gezondheidszorg, onderwijs en de algemene ontwikkeling van Saba.

Dinsdag laat in de middag reist Knops met zijn delegatie af naar St. Maarten.

Lees ook: