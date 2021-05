40 Gedeeld

KRALENDIJK – Ingrid Sealy is geboren in Nederland en opgegroeid op Bonaire. Met een studie criminologie, gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, op zak streek Ingrid Sealy neer op Bonaire. Ze startte op Bonaire als reclasseringswerker en werkte vervolgens bij Jeugdzorg als ambulant hulpverlener, teamleider, inhoudelijk manager en waarnemend directeur.

Na zeven jaar maakte ze de overstap naar het Openbaar Lichaam om als hoofd Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeidsactivering (MOA) aan de slag te gaan. Bij het OLB was zij daarnaast binnen de rampenorganisatie hoofd evacuatie en opvang.

Na 3.5 jaar in deze functie te hebben gewerkt, keert zij nu terug naar de Rijksdienst, in de functie van unitmanager IND. Zij ziet dit als een mooie nieuwe stap in haar carrière, waarbij haar inzet ten dienste van de (soms kwetsbare) burger centraal staat. “Wat speelt er echt in de samenleving en hoe kan je samen verbetering teweeg brengen is waar ik energie van krijg”.

