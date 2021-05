18 Gedeeld



KRALENDIJK – Woensdag 12 mei vond de eerste zitting plaats over fraude met coronasteun. Projectontwikkelaar M.D.K. stond terecht voor valsheid in geschrifte, omdat hij een valse claim had ingediend om aanspraak te maken de EZK tegemoetkoming voor vaste lasten. Daarnaast ontving de veroordeelde ten onrechte een maandelijkse ondersteuning als zelfstandig ondernemer, omdat hij niet door had gegeven ondertussen een baan te hebben gevonden.

De rechter vond het verwerpelijk dat de projectontwikkelaar misbruik maakte van regelingen die opgezet zijn om de eilanden te steunen gedurende de crisis. De ondernemer, die sinds anderhalf jaar op Bonaire woont, werd veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur. Als gevolg van deze veroordeling verliest hij waarschijnlijk zijn verblijfsrecht in Caribisch Nederland. De boekhouder die meetekende voor de EZK aanvraag werd vrijgesproken. De projectontwikkelaar bleek de informatie te hebben aangepast nadat zijn boekhouder voor waarheid had getekend.

De officier van justitie stond stil bij het feit dat de steunmaatregelen gebaseerd zijn op vertrouwen van de overheid in de burger. Om de financieel getroffenen snel te kunnen helpen, wordt de steun verstrekt op basis van de informatie zoals opgegeven door de aanvrager. De aanvrager tekent voor waarheid en is verplicht om wijzigingen in de situatie door te geven. De rechter rekent het schaden van dit vertrouwen de veroordeelde sterk aan.

De Noodregeling SZW en Tegemoetkoming EZK werden aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen in hun loonkosten en vaste lasten. Ongeveer de helft van de bedrijven in Caribisch Nederland heeft tot nu toe gebruik gemaakt van een van de steunregelingen. Het Openbaar Ministerie BES gaat samen de RCN-unit SZW, die de regelingen uitvoert, de strijd tegen fraude verder aan.

