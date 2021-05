26 Gedeeld

KRALENDIJK – De Compagnie in de West oefent van 18 tot 25 mei op Bonaire. De eenheid van de Koninklijke Landmacht is normaliter geplaatst op Curaçao. De militairen gaan morgen naar Bonaire met het marineschip Zr.Ms. Pelikaan.

De oefening van de compagnie bestaat uit meerdere elementen. Zo is er op het oefenterrein een scenario waar ze een fictieve vijand moeten ontzetten. Ook voeren de militairen ‘sociale patrouilles’ uit in de omgeving van Kralendijk. Hierbij gaan ze met de bevolking in gesprek om contacten te leggen en informatie uit te wisselen. Hierbij wordt uiteraard de huidige COVID-situatie in acht genomen.

De oefening op Bonaire wordt gehouden vanwege de grondwettelijke taken die de krijgsmacht ook in het Caribisch gebied heeft. Zo is één van de taken het kunnen verdedigen van het eigen grondgebied, wanneer dit zou worden aangevallen. Dit is uiteraard niet aan de orde, maar Defensie traint hier wel voor. Hiervoor is het ook noodzakelijk dat de militairen op alle eilanden goed bekend zijn.

COVID

De Compagnie in de West houdt zich bij de oefening aan alle COVID-regels van Bonaire. De oefening is ook door het Openbaar Lichaam Bonaire goedgekeurd. De Compagnie in de West is op Curaçao reeds tweemaal gevaccineerd.

De militairen van de Compagnie in de West zijn afkomstig van de 11e Luchtmobiele Brigade uit Assen. De militairen zijn roterend geplaatst op Curaçao voor een periode van 4 maanden. Ze zijn inzetbaar voor het bieden van noodhulp of het verlenen van militaire bijstand aan de civiele autoriteiten.

