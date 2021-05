Harbour Village zoekt een hardwerkende collega’s om ons F&B team te komen versterken. Heb jij ervaring in het hogere segment en vind je het leuk om gasten compleet in de watten te leggen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Medewerker bediening

Bartender

Kok

Wat verwachten we van je:

Aantoonbare werkervaring

Hands-on mentaliteit

Goede communicatieve vaardigheden

Flexibel om te werken in shifts voor ontbijt/lunch en of diner

Je spreekt vloeiend Nederlands en Engels. Spaans is een pre

Wij bieden:

Uitstekend salaris op basis van ervaring

Voor vragen of het sturen van een sollicitatie: [email protected]

