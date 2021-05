39 Gedeeld

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire heeft met de Flamingo Fun social media wedstrijd ruim vijfenvijftig video-inzendingen ontvangen waaruit 7 mei de winnaar is gekozen. De winnaar van de social media-wedstrijd ‘#FlamingoFunBonaire’ is Elly Hazewinkel uit Loosduinen. Hazewinkel werd via een digitale ‘rad van fortuin’-spelwiel willekeurig aangewezen.

De actie #FlamingoFunBonaire, een initiatief van TCB en Diamond Public Relations Europa, vond van 17 tot 27 april 2021 plaats op de Nederlandse social media-platforms Facebook en Instagram en leverde in tien dagen tijd meer dan 500 nieuwe Nederlandse social media-volgers op voor Bonaire.

Er werden met de video’s rondom de #FlamingoFunBonaire-wedstrijd meer dan 28 duizend Nederlanders bereikt. Er werd door bijna 2.000 mensen op de video’s en Bonaire-content gereageerd met een specifieke interactie zoals een like, comment of share.

Winnares Elly Hazewinkel heeft zich voor de social media-wedstrijd uitgedost met een flamingopak en bewoog zich als een flamingo over de overloop van haar appartementencomplex. Voor haar moeite en deelname wordt Elly beloond met een reis voor 2 personen van Amsterdam naar Bonaire (retour), inclusief 6 nachten in een Penthouse van Resort Bonaire en dagelijks ontbijt. De prijs blijft tot 30 April 2022 geldig.

TCB heeft naar Facebook en Instagram een nieuw TikTok-account: ‘BonaireTourism’ gestart. TikTok is momenteel een trending social media-platform waar korte video’s worden gepubliceerd uit verschillende genres, zoals dans, komedie, kennis, acties en reclame. Het doel van een nieuw TikTok-account is de zichtbaarheid van Bonaire te verhogen op verschillende sociale media-platforms.

Lees ook: