THE BOTTOM – De autoriteiten van Saba gaan maandag beginnen met het vangen en daarna verwijderen van vrijlopende geiten op het eiland. Er wordt begonnen in Mt. Scenery National Park, een gebied met een rijke biodiversiteit dat zwaar is aangetast door grazende dieren.

Om het geheel diervriendelijk uit te voeren heeft het openbaar lichaam Saba deskundigen op het gebied van invasieve soorten aangesteld als officiële regeringsjagers. Het project wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het geitenbestrijdingsproject heeft tot doel een verantwoorde en duurzame veehouderij te bevorderen en duurzame voedselproductie verder te ontwikkelen.

