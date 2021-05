83 Gedeeld

Kralendijk – Afgelopen zondag heeft Street Colors Bonaire, een street art project van fundashon Plataforma Kultural, op een bijzondere manier afscheid genomen van bezoekend kunstenaar Kenneth Letsoin. In de vorm van een ‘art rally’ reden deelnemers en andere betrokkenen langs de vele street art werken die Bonaire inmiddels rijk is.

Het aantal muurschilderingen op het eiland is de laatste tijd explosief gegroeid en Street Colors Bonaire heeft daar een belangrijke aandeel in gehad. Prachtige werken langs de route van onder andere Garrick Marchena, Roy Wanga, Henk Roozendaal, Loes Hak, Tymon de Laat, Solveig van Wijngaarden en Ghislaine Monte. Bezoekend kunstenaar Kenneth Letsoin die de afgelopen vijf weken op uitnodiging van Plataforma Kultural op Bonaire was, heeft ook heel wat kunstwerken op zijn naam staan. Zijn liefde voor verloren plekken zoals oude containers, houten bouwschuttingen en vervallen gebouwen heeft hem hier heel wat locaties gebracht. Een onderdeel van de rally was het tellen van zijn vogeltjes die hij overal heeft geschilderd en dat bleek bijna onmogelijk, zoveel zijn het er. Voor Kenneth staan zijn vogeltjes symbool voor vrijheid. Een vogel trekt zich niets aan van grenzen, van schuttingen die ons zicht belemmeren of onze weg blokkeren. Zij vliegen waar ze willen, altijd en overal.

Naast eigen werk heeft Kenneth veel met de jongeren van de talentgroep van Street Colors gewerkt. Samen hebben ze een muur van 40 meter geschilderd bij Bolivia, er zijn oefensessies geweest bij Esmeralda en iedereen heeft meegewerkt aan een drie dimensioneel kunstwerk bij Hofi Kultural, de thuisbasis van de Street Colors Bonaire groep in Antriol.

De kunstroute van afgelopen zondag was een pilot. Street Colors is bezig met het ontwikkelen van meerdere art routes in samenwerking met de studenten van het MBO. Binnenkort zullen alle kunstroutes te vinden zijn op hun website: www.streetcolorsbonaire.com en kan iedereen wanneer hij wilt op pad gaan!

Street Colors Bonaire is een project van Fundashon Plataforma Kultural in samenwerking met Rewriters Rotterdam en wordt gesteund door het Openbaar Lichaam Bonaire, Fonds 21 en het Fonds voor Cultuurparticipatie.