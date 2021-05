82 Gedeeld

KRALENDIJK – Gisteren bereikte het nieuwe hoofdgebouw van Plaza Beach Resort het hoogste punt. In het nieuwste gedeelte van het resort komt onder andere een restaurant en een vergaderzaal, met prachtig uitzicht over de Caribische Zee. Onder toeziend oog van grootaandeelhouder Vincent van der Valk hees gezaghebber Edison Rijna de vlag, met welbekende toekan, om het hoogste punt te markeren. Onder de genodigden waren onder andere de directeur van BONHATA en de architecten van AG Architecten, die het pand ontworpen hebben.

Plaza Beach Resort Bonaire is al enige tijd bezig met vernieuwen. Zo werd onlangs het zwembad vernieuwd en een nieuwe beachbar op het strand geopend. Het vernieuwde zwembad wordt ook nog eens uitgebreid en krijgt een loungehoek. Het nieuwe hoofdgebouw, waarvan gisteren het hoogste punt werd bereikt, wordt maar liefst 20.000 m2 groot. Naast het genoemde restaurant en de vergaderzaal komen hier ook een wellnesscentrum, casino en gym aangevuld met een heuse winkelstraat met kledingwinkels. Aan de buitenzijde van het pand wordt het strand vergroot. Ook komt er een groot instructiebad voor duikers in opleiding. Het twee meter diepe bad wordt voorzien van grote glazen ramen zodat familie en vrienden vanaf het strand kunnen toezien hoe hun geliefden les krijgen.

Het vernieuwde zwembad van Plaza Beach Resort Bonaire

In de toekomst worden de huidige kamers, die nu nog de grootte van een suite hebben, anders ingedeeld en zowel van binnen als van buiten gerestyled. Daarnaast worden er 108 nieuwe villa appartementen, waarvan twaalf luxe penthouses, bijgebouwd waar in de toekomst gasten van Corendon zullen worden ondergebracht. Uiteindelijk groeit het resort in de komende jaren uit naar 800 bedden.

In verband met de grootschalige uitbreidingen zijn er inmiddels nieuwe managementleden vanuit Nederland aangetrokken om het huidige management op Bonaire te ondersteunen. Daarnaast zijn vanuit Nederland een nieuwe restaurantmanager, een chefkok en een marketingmedewerker in dienst genomen om het resort naar een hoger niveau te tillen. Allen zijn al vele jaren werkzaam binnen het Van der Valk-concern en hebben inmiddels hun sporen verdiend. Ze willen samen met de huidige medewerkers het beste resort van de Antillen gaan worden.

Naar verwachting zal het nieuwe hoofdgebouw voor de Kerst 2021 helemaal klaar zijn en geopend kunnen worden voor gasten.

