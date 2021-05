118 Gedeeld

Rijna reageerde buitengewoon snibbig op een compleet terechte vraag van Gijzen.

Kralendijk- De reactie gisteren van gezaghebber Edison Rijna op een vraag uit de pers over de kosten van Covid-testen op het eiland heeft geleid tot grote verbazing op het eiland.

Op een vraag van media-collega Ron Gijzen van radiostation MegaFM over de relatief hoge kosten voor het ondergaan van met name een antigeentest, in vergelijking met buureiland Curaçao, gaf GGD-arts Marian Luinstra-Passchier een relatief logisch antwoord. “Het is de markt”, zo gaf zij aan. Volgens Luinstra-Passchier worden de testen commercieel aangeboden en is het een feit dat er op Curaçao velen malen meer tests worden afgenomen, dan op Bonaire het geval is.

Nadat Luinstra-Passchier uitgesproken was, gaf Rijna aan daar nog iets aan toe te willen voegen. “Mag ik daarop antwoorden?”, vroeg Rijna. “Als een Amerikaan het verschil in prijs tussen een test op Bonaire en Curaçao bezwaarlijk vindt, dan zal ik hem aanraden naar Curaçao te gaan en niet naar Bonaire te komen”, aldus Rijna.

Pijnlijk

De reactie van Rijna is pijnlijk omdat Amerikaanse carriers al meer dan een jaar niet naar het eiland mogen vliegen, ondanks het gegeven dat in Amerika nu een groter deel van de bevolking is gevaccineerd, dan in Nederland het geval is. Daarnaast doet het bestuurscollege, in het kader van het toeristisch herstelplan, grote moeite weer directe vluchten naar Bonaire op gang te brengen.

Veel Amerikaanse toeristen snappen niet goed waarom het eiland zo streng is geweest over de toelating van Amerikanen, terwijl aan de Nederlandse toeristen -ondanks de nodige sociaal-wenselijke uitlatingen daarover- nauwelijks een strobreed in de weg is gelegd.

Prijsverschil

Een antigeentest op Curaçao kost momenteel 20 dollar, terwijl deze bij BonaireSafeTravel 65 dollar kost. Hoewel een fractioneel hogere kost door mensen nog wel begrepen wordt, is het een feit dat de test op Bonaire ruim 3 keer zo duur is als op Curaçao. De vraag van Gijzen of Bonaire zich daarmee niet uit de markt prijst is terecht, vooral omdat toeristen zelden alleen reizen. Zo zal een gezin van vier personenen dat uit de Verenigde Staten naar Bonaire reist in totaal 520 dollar kwijt zijn, als wordt uitgegaan van de gedachte dat een test zowel voor de heen- als terugreis zal moeten worden ondergaan.

Op Curaçao zou hetzelfde gezin 160 dollar kwijt zijn. Alléén aan testkosten is het Amerikaans gezin dat kiest voor een vakantie naar Bonaire 325% duurder uit, dan wanneer naar Curaçao wordt gereisd.

