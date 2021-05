KRALENDIJK – Vijf nieuwe medewerkers van het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) starten op Bonaire met de eerste module uit de brandweeropleiding tot Manschap A. In deze module worden de rekruten getraind in (technische) hulpverlening bij verkeersongevallen, zoals gewondenverzorging en het openknippen van voertuigen.

Verder worden zij opgeleid en geoefend in het bestrijden van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De module is het eerste onderdeel uit de ruim één jaar durende opleiding waarin ze tevens zullen leren over brandbestrijding en vliegtuigbrandbestrijding.

Na het voltooien van de opleiding gaan twee van de kandidaten aan de slag op Sint-Eustatius, terwijl drie anderen het team op Saba zullen versterken.

Lees ook: