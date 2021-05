KRALENDIJK – Op 1 mei voerden vrijwillige Beachkeepers van Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) de eerste nestpatrouilles van 2021 uit op Klein Bonaire, Te Amo & Donkey Beach en op de stranden in het zuiden van Bonaire. Patrouilles op Playa Chikitu, in Washington Slagbaai Park, zullen in juni volgen, wanneer de eerste nestelende vrouwtjes van de groene schildpad zullen arriveren.

STCB’s Field Coordinator Daan Zeegers en Beachkeeper Sue O’Brien bevestigden het eerste nest van dit seizoen op 10 mei op Klein Bonaire, het belangrijkste neststrand van Bonaire. Dit nest is gelegd door een onechte karetschildpad, een van de zeeschildpadsoorten die meestal tussen mei en augustus op Bonaire nestelen. De eerste nesten van karetschildpadden en groene schildpadden worden in juni verwacht.

Zonder de steun van hun Beachkeepers zou STCB niet elke dag van de week alle neststranden kunnen patrouilleren. Daan Zeegers: “We zijn enorm dankbaar voor de steun van onze vrijwilligers! Dankzij hun hulp kunnen we alle nestactiviteiten bevestigen en belangrijke gegevens verzamelen waarop acties ter bescherming van de zeeschildpadden van Bonaire zijn gebaseerd. Onze Beachkeepers steunen ons werk niet alleen door de stranden te controleren, ze helpen ons ook met het bevestigen van nieuwe nesten en het uitgraven van uitgekomen nesten, en verzamelen afval dat een obstakel kan zijn voor zowel nestelende vrouwtjes als babyschildpadden, waardoor het strand mooi wordt voor schildpadden en voor mensen.”

Als je vrijwilliger wilt worden of wilt deelnemen aan een nestpatrouille op Klein Bonaire, kun je een e-mail sturen naar Daan via [email protected]. Als je het werk van STCB op een andere manier wilt ondersteunen, kun je ook symbolisch een babyschildpad of een heel zeeschildpaddennest adopteren. Neem voor meer informatie contact op met STCB via [email protected].

