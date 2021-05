KRALENDIJK – Bonaire gaat de noodmaatregelen verder versoepelen nu de cijfers duidelijk blijven dalen en er geen mensen op de covidafdeling van het ziekenhuis liggen. Het risiconiveau gaat van niveau 4 naar niveau 3. Het nieuw risiconiveau zal morgen, donderdag 13 mei ingaan voor een periode van twee weken.

Dat vertelde gezaghebber Edison Rijna in een persconferentie op woensdagmiddag.

Bars en restaurants kunnen nu weer tot later open blijven. Ook krijgt het eiland weer kleurcode geel als het gaat om reizen vanuit Nederland. Positief hieraan is onder meer dat reizigers zich niet te hoeven laten testen om naar Nederland terug te reizen. Ook is thuisquarantaine dan niet nodig.

Gezaghebber Rijna bevestigde ook dat Amerikaanse carriers weer welkom zijn op het eiland. “We hopen dat ze snel weer terug zullen komen”, aldus Rijna.

Lees ook: