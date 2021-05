Hestia CVC zette, samen met BONLAB, op het terrein van het Courtyard by Marriott al een test centrum op voor vertrekkende passagiers. Foto: Hestia.

Kralendijk- Het hing al even in de lucht, maar was tot zover nog niet mogelijk: Het testen van aankomende passagiers op de luchthaven van Bonaire.

Na het verzetten van een heleboel werk aan beide zijden van de oceaan, lijkt het er nu eindelijk van te komen. Het streven is om vanaf 25 mei a.s. aankomende passagiers op het eiland te kunnen testen met een antigeentest.

Directeur van Hestia CVC, Xander Schurink, die eerder verantwoordelijk was voor de opzet van een gezamenlijke testfaciliteit met het lokale BonLab, pleitte eerder al voor een test bij aankomst. “Het is letterlijk mogelijk dat mensen nog niet besmet vertrekken, maar bij aankomst wel ziek blijken”.

Vooralsnog zal de test bij aankomst nog steeds moeten worden gecombineerd met een negatieve PCR-test vóór vertrek.

Opsteker

Chief Operationg Officer (COO) bij de Flamingo Airport, Onno de Jong, bevestigt de komst van het testcentrum op de luchthaven in gesprek met Bonaire.nu. “Een echte opsteker voor het eiland”, zegt hij tussen twee andere gesprekken door. De testfaciliteit bij aankomst is een belangrijke voorwaarde voor de opstart van rechtstreekse vluchten onder meer uit de Verenigde Staten, waarvan de eerste voor begin juni op het programma staat.

Minder positief voor de toerist die positief test bij aankomst, is dat deze alsnog in centrale quarantaine moet, totdat de symptomen weer over zijn. De verwachting is evenwel dat de meeste toeristen bereid zijn dat risico te lopen.

