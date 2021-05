Nederlanders kunnen weer op vakantie naar het buitenland, maar het Caribisch deel van het Koninkrijk blijft code oranje, inclusief Bonaire. De Jonge verwacht wel dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar de eilanden. Reden om de status niet naar geel te zetten is de druk op de zorg en de beperkte IC-capaciteit op de eilanden.

Voor landen met een oranje reisadvies geldt dat reizen er naartoe wordt afgeraden. Reizigers krijgen dan bij terugkomst het advies in quarantaine te gaan.

Volgens ingewijden gaan Portugal, Finland, de Canarische Eilanden, de Spaanse eilanden Balearen en Griekse eilanden in de Egeïsche Zee waarschijnlijk als eerste weer op geel, mogelijk al per 15 mei. Het definitieve besluit hierover valt pas op die datum.

De Nederlandse minister benadrukt dat het belangrijk is dat reizigers zich voorafgaand aan een reis goed informeren en de situatie ter plaatse goed in de gaten houden. Reizigers moeten bijvoorbeeld rekening houden met een veranderend reisadvies tijdens hun verblijf. Bovendien kunnen er ondanks een geel reisadvies beperkingen gelden, zoals de noodzaak een negatieve test te overhandigen of een quarantaineplicht bij aankomst.