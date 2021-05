Kralendijk- Telecom aanbieder Telbo is van alle telecom bedrijven op het eiland het langzaamste bij het oplossen van storingen.

Maar liefst 53% van respondenten in een online equête uitgevoerd door ABC Online Media, in samenwerking met adviesbureau Linkels & Partners, omschrijft Telbo als ‘langzaam’ of ‘zeer langzaam’ bij het verhelpen van storingen. Bij de andere aanbieders omschrijft maar respectievelijk 8% (Flamingo TV), 14% (UTS) en 24% (Digicel) het verhelpen van storingen als ‘langzaam of zeer langzaam’.

Klanten zijn anderzijds juist zeer tevreden over de reactiesnelheid van Flamingo TV, als het gaat om verhelpen van klachten. 76% van de respondenten beschrijft de provider op dit punt als ‘zeer snel’ (32%) of ‘snel’ (44%).

Lees HIER het uitgebreidere verslag van de collega’s van AworBonaire.

