226 Gedeeld

Het Sunset Beach Resort komt van zee afgezien. rechts van het in aanbouw zijnde Chogogo Resort te staan. Foto: ABC Online Media.

Kralendijk- EuroParcs, op Bonaire al bekend van Resort Bonaire, gaat op de lokatie van het oude Sunset Beach Hotel een nieuwe resort bouwen: Het Sunset Beach Resort.

Het nieuwe resort komt op een nog beschikbaar kavel tussen het Eden Beach Resort en het bijna voltooide Chocogo Resort. In eerste instantie had Eden Beach het stuk terrein bemachtigd van Bonaire Overheidsgebouwen (BOG), maar het resort wist niet op tijd de benodigde financiering voor de bouw rond te krijgen.

Het resort gaat bestaan uit 106 luxe appartementen en penthouses, met een modern fris uiterlijk maar ook met accenten erin verwerkt uit de Bonairiaanse bouwstijl. “Het resort wordt verder verrijkt met een fraaie binnentuin met palmbomen, een groot zwembad, luxueuze ligbedden aan dat bad, een pool- annex beachbar en een restaurant die vakantiegasten verwent met heerlijke gerechten uit de Europese en Bonairiaanse keuken”, vertelt directeur Wim Vos van EuroParcs.

De oplevering van het nieuwe resort staat gepland voor 2023.

Strategic Tourism Master Plan

De vraag is wel in hoeverre de bouw van het nieuwe resort past binnen de plannen van het Strategic Tourism Master Plan (STMP) en het Tourism Recovery Plan. Met name dat laatste gaat uit van een kleinschaliger en exclusiever toerisme. Hoewel het resort door EuroParcs zelf als ‘luxe’ wordt omschreven en kwaliteit van accomodatie één van de speerpunten is uit het STMP, betekent de bouw dat, samen met het resort van Chocogo/Tui er toch weer meer dan 300 kamers bijkomen.

Opvallend is dan ook dat door het lokale bestuur met geen woord is gerept over de bouwplannen van het nieuwe resort, of hoe dit past in de ‘nieuwe visie’. Veel burgers vrezen dat de roep van onder meer het Bestuurscollege om minder grootschalig toerisme niet meer is dan goedkopen lippendienst.

Lees ook: