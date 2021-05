25 Gedeeld

KRALENDIJK – Op woensdag 5 mei werd aan de Kaya Soeur Bartola een verkeerscontrole gehouden waarbij 11 voertuigen werden gecontroleerd. Zeven bestuurders kregen een proces-verbaal; drie voor het rijden zonder verzekering, drie voor het rijden zonder autogordel om en één voor het rijden zonder rijbewijs.

In de ochtenduren op donderdag 6 mei, werd een verkeerscontrole gehouden aan de Kaya Internashonal in verband met de verkeersveiligheid. Tijdens deze controle werden in totaal 35 voertuigen gecontroleerd en werden 31 processen-verbaal uitgeschreven.

De processen verbaal waren voornamelijk voor het rijden zonder gordel, 21 keer, 5 keer voor het bellen onderweg, 3 keer voor rijden zonder geldig rijbewijs en 2 keer voor rijden zonder geldige verzekering.

In de middaguren werden tijdens een geplande verkeerscontrole aan de Kaya Amsterdam, 20 voertuigen gecontroleerd. Hierbij werden 4 processen-verbaal gegeven waarbij één voor het rijden zonder rijbewijs, één voor het rijden zonder verzekering en twee voor het rijden zonder autogordel om.

