STATIA – Archeologen hebben op Sint-Eustatius een begraafplaats ontdekt uit de 18e eeuw. Het gaat vermoedelijk om een begraafplaats waar slaven of vrijgemaakte slaven zijn begraven.

De site ligt bij de voormalige Golden Rock Plantation. Twaalf skeletten zijn ontdekt, maar waarschijnlijk liggen er meer. Bij het merendeel van de graven zijn resten van kist, kistnagels en meebegraven voorwerpen gevonden.

Er is een samenwerking opgezet met verschillende vooraanstaande universiteiten over de hele wereld om de overblijfselen te analyseren om zo meer te weten te komen over de levens van de begraven mensen.

