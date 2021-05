Op het tropische Bonaire is een zelfstandig werkend kok gezocht! Ben jij op zoek naar een uitdagende baan met veel vrijheid in een snel groeiende horeca zaak? Wij zoeken per direct een echte keukenheld of heldin die ons naar het volgende niveau brengt!

Wij zoeken een zelfstandig werkende kok met onderstaande vaardigheden:

MBO opleiding en werk denkniveau

Passie voor horeca gecombineerd met goed vakmanschap

Bekend met horeca technische aspecten als: Hygiene regels, calculatie methodes, gastvrijheidsetiketten

Communicatief sterk naar medewerkers, gasten en samenwerkende partners

Sterk gedisciplineerd wat betreft alle werkzaamheden

Wat zien we graag bij jou?

Een creatieve geest om oplossingen te bedenken en flexibel te zijn

Een rug om recht te houden onder druk en stressvolle situaties

Wat bieden we jou

Een baan voor 40 uur met aantrekkelijke werktijden (voornamelijk overdag)

Een uitdagende functie jij kan samen met ons de invulling en uitvoering tot stand brengen

Je krijg de tijd en ruimte om jezelf te ontwikkelen en om te laten zien wat je in je mars hebt

Een allround functie met veel verantwoordelijkheid

Een van de mooiste plekken op aarde altijd lekker weer

Woning + Salaris in overleg

Bij dienstverband langer dan 12 maanden wordt het vliegticket vergoed

Lijkt dit jou een mooie uitdaging? Wacht dan niet en stuur een mail naar: [email protected]

Meer vacatures: