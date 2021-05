8 Gedeeld

Dokter Marian Luinstra-Passchier | Archieffoto

KRALENDIJK – Bonaire heeft India op de lijst geplaatst van landen waarvoor een quarantaineplicht geldt. Dit gebeurde op advies van de afdeling Publieke Gezondheid.

Passagiers die in de 14 dagen voor aankomst op Bonaire in India waren gaan in centrale quarantaine. ,,Het is een voorzorgsmaatregel. Op dit moment is er nog niet veel bekend over de Indiase variant” zo laat dokter Marian Luinstra-Passchier weten. ,,We weten nog niet zeker of de Indiase variant besmettelijker of ziekmakender is dan andere varianten.” Nederland heeft een vliegverbod ingesteld voor India en uit voorzorg neemt Bonaire deze extra maatregel van quarantaine.

De afdeling Publieke Gezondheid volgt de ontwikkelingen rondom de Indiase en andere varianten op de voet. ,,We sturen regelmatig monsters van onze testresultaten voor verder onderzoek naar Nederland. De laatste weken blijkt steeds dat we op Bonaire voor 100% de Britse variant van het coronavirus hebben. Mensen kunnen gerust zijn dat we de situatie goed in de gaten houden. We zijn extra alert, ook omdat de Indiase variant op Sint Maarten en Aruba en in Nederland is opgedoken.”

