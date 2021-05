26 Gedeeld

ORANJESTAD – Fundacion Parke Nacional Aruba organiseerde haar eerste Coral Reef Monitoring Workshop, samen met trainers – marien biologen Tadzio Bervoets van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en Roxanne-Liana Francisca van STINAPA Bonaire.

De deelnemers bestaan uit vertegenwoordigers van FPNA, JADS, ScubbleBubbles, Caribbean Lionfish Alliance (CLA), Aquawindies en Directie Natuur en Milieu (DNM).

Tijdens de vierdaagse workshop werden de deelnemers – allemaal gecertificeerde duikers – opgeleid tot dataverzamelaars volgens standaarden zoals beschreven door het Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN) en de Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment (AGRRA).

Naast een training in monitoringcriteria, -technieken en -protocol, werden deelnemers ook getraind in het identificeren van vissen, ongewervelden, koraal kiemen (baby koraal), algen, koraalziekten en invasieve soorten die essentieel zijn voor het monitoren van de gezondheid van koraalriffen.

Het koraalrif is een ecosysteem met mogelijk de hoogste biodiversiteit van alle ecosystemen op aarde. Afgezien van het feit dat koraalriffen ongelooflijk gevarieerd en mooi zijn, en een scala aan bijzondere en interessante levensvormen herbergt, zijn koraalriffen essentieel voor de economie van Aruba. Koraalriffen beschermen onze kusten tegen stormen en zijn een standplaats en broedplaats voor tal van soorten die van belang zijn voor de visserij. Koraalriffen en de gespecialiseerde vissen die er leven zorgen ook voor de prachtige witte zandstranden van Aruba waar toeristen vanuit de hele wereld van komen genieten. Koraalriffen en hun bewoners worden echter in toenemende mate bedreigd door onder andere kustontwikkeling, mariene- en kustrecreatie, maritieme activiteiten zoals ontginning, en lucht-, land- en zeevervuiling.

De interim Marine Park Manager van FPNA, Sietske van der Wal, is verheugd om eindelijk te kunnen beginnen met het verzamelen van data. “FPNA beheert vier Marine Protected Areas (MPA’s) die gezamenlijk bekend staan als Parke Marino Aruba. We zijn het enige eiland in het Koninkrijk dat de gezondheid van onze koraalriffen nog niet structureel monitort en met deze workshop verwerven we de vaardigheden om dit voortaan zelf te kunnen doen.”

Na de workshop zal FPNA – samen met haar partners – om de twee jaar de koraalriffen op representatieve locaties monitoren om zo de gezondheid van de Arubaanse koraalriffen te beoordelen, ontwikkelingen in de loop van de tijd te kunnen vergelijken en het beheer daarop aan te passen. De resultaten zullen worden gedeeld met onder andere DCNA en GCRMN om zo de staat van koraalriffen op nationaal, Koninkrijks- en regionaal niveau te kunnen volgen. De verzamelde gegevens zullen ook worden aangewend voor het beheer van Parke Marino Aruba.

FPNA waardeert en bedankt alle facilitators en deelnemers voor hun steun bij het mogelijk maken van deze workshop – of het nu financieel is, door het leveren van apparatuur en transport, of door hun tijd en inzet.

