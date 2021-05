De Business Federation Bonaire (BFB), opgericht op 19 april 2021 is op zoek naar een kandidaat voor de functie van ambtelijk secretaris.

De BFB is een koepelorganisatie van vier belangenverenigingen en de leden bestaan dan ook uit vertegenwoordigers van de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), Bonaire Hospitality Group (BHG), Bonaire Business and Employers Association (BBE) en de Bonaire Innovation and Commerce Council (BICC). De nieuwe koepelorganisatie vertegenwoordigd als gezamenlijke federatie de werkgeversbelangen in de Centraal Dialoog op Bonaire en is tevens het gezamenlijke aanspreekpunt bij gesprekken of vergaderingen met onder andere het Openbaar Lichaam Bonaire, de Rijksoverheid, de vakbonden, de Kamer van Koophandel en andere organisaties. Ook het bevorderen van de dialoog tussen partijen is een belangrijke taak van de BFB.

De ambtelijk secretaris voert de taken uit in overleg en onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de BFB.

Werkzaamheden

Opstellen van agenda en notities voor bestuursvergaderingen en de Algemene Leden Vergadering;

Opstellen agenda en maken verslag van het vooroverleg van de BFB-vertegenwoordigers voorafgaanda aan vergaderingen van de Centraal Dialoog;

Bijwonen van (bestuurs)vergaderingen met mogelijkheid van advies aan bestuursleden;

Opstellen van verslagen van de bestuursvergaderingen;

Contacten onderhouden met bestuurders, leden en derden;

Leden informeren over relevante ontwikkelingen;

Opstellen jaarverslag en jaarrekening, in overleg met de secretaris respectievelijk de penningmeester ;

Als waarnemer bijwonen van de Centraal Dialoog vergaderingen;

Archief en communicatie (onderhouden website, eventueel nieuwsbrief, persberichten).

Profiel

Wij zijn op zoek naar een gedreven kandidaat met goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. Aangezien het een parttime functie betreft van circa 20 uren per maand, zijn we op zoek naar een iemand die flexibel beschikbaar is.

Salaris

De ambtelijk secretaris ontvangt per maand een passende vergoeding behorende bij de functie en ingeschatte tijdsbesteding.

Heb je interesse in de functie van ambtelijk secretaris bij de BFB, stuur dan je motivatie met CV voor 12 mei 2021 naar voorzitter Luite Berkenbosch p/a [email protected]



Voor nadere informatie kun je ook bellen met secretaris Nadine Emerenciana: 777 5011.

