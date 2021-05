3 Gedeeld

KRALENDIJK – Het is deze week mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas te halen. Bij Fundashon Mariadal is het vanaf 3 mei 2021 niet meer mogelijk om je te laten vaccineren. Dit is het weekoverzicht met de uren voor de vrije inloop bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.

Maandag 3 mei 09:00 -11:30 uur en 13:30 -17:30 uur

Dinsdag 4 mei 09:30 – 11:30 uur en 13:30 – 17:30 uur

Woensdag 5 mei 14:30 – 17:30 uur

Donderdag 6 mei 09:00 -11:30 uur en 13:30 -17:30 uur

Vrijdag 7 mei 09:00 -11:30 uur en 13:30 -17:30 uur

Zaterdag 8 mei 09:00 -11:30 uur en 13:30 – 17:30 uur

Zondag 9 mei Gesloten

Tijdens de vrije inloop kunnen inwoners die nog niet weten of ze zich laten vaccineren, hun vragen aan de arts bij de priklocatie stellen. Inwoners kunnen voor de meest gestelde vragen over het vaccin kijken op www.bonairecrisis.com.

Lees ook: