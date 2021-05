KRALENDIJK – Voor de vijfde keer kunnen ondernemers in Caribisch Nederland een tegemoetkoming in vaste lasten ontvangen vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De hoogte van de ondersteuning kan variëren tussen de $500 en $400.000 en wordt berekend op basis van omzetcijfers. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 3 mei 2021.

Om in aanmerking te komen, moet het omzetverlies minstens 30% zijn. Op de website van RCN staat een rekenmodule waarmee ondernemers eenvoudig het bedrag kunnen berekenen waar zij mogelijk aanspraak op kunnen maken. Indien het bedrag uitkomt op $6.000 of meer, moet net als bij de vorige tegemoetkomingen, een verklaring van een onafhankelijke boekhouder of accountant worden toegevoegd om de opgegeven cijfers te bevestigen. De vergoedingsfactor is hoger dan in de vorige EZK-regelingen; het was 0,85 en is nu 1,00.

Voor deze vijfde tegemoetkoming worden de omzetcijfers van de maanden januari, februari en maart 2021 vergeleken met de omzetcijfers van dezelfde maanden in 2019. Terwijl bij de vorige EZK-regelingen een vergelijking werd gemaakt met cijfers van een jaar eerder, wordt deze keer een vergelijking gemaakt met cijfers van twee jaar voor de betreffende periode. Dit omdat in het eerste kwartaal van 2020 de omzetcijfers mogelijk al beïnvloed werden door de coronacrisis. Bedrijven die later dan 1 januari 2019 zijn gestart, kunnen contact opnemen met de RCN-unit SZW voor een berekening van hun omzetverlies op maat.



Alle voorwaarden en aanvullende informatie staan op www.rijksdienstcn.com/covid-19 (onder noodpakket overheid). Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren kunnen samen met de nodige bijlagen tot en met uiterlijk 31 juli 2021 per e-mail worden opgestuurd naar [email protected].

Voor hulp bij het doen van de aanvraag kan contact opgenomen worden met de Kamer van Koophandel op Bonaire via [email protected]. Bij dringende vragen kan contact opgenomen worden met de RCN-unit SZW via 781-5554 / 781-5558 (Bonaire), 790-0052 (Sint Eustatius) en 416-3804 (Saba).

Lees ook: