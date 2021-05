DEN HAAG – Nederlanders hebben nog geen duidelijkheid over buitenlandse vakanties. De persconferentie van vandaag gaat niet door. Dit heeft te maken de ziekenhuisbezetting, die het kabinet nu te hoog vindt. Hierdoor worden er nog geen nieuwe verspoelingen doorgevoerd.

Tot 15 mei geldt het dringend advies van het Nederlandse kabinet om niet in het buitenland op vakantie te gaan, en heeft heel de wereld minimaal een oranje (negatief) reisadvies. Als gevolg daarvan voeren de grote touroperators geen buitenlandse pakketreizen uit.

Op de persconferentie van vandaag zou het kabinet bekendmaken wat het reisbeleid wordt voor na 15 mei, maar die persconferentie is nu dus uitgesteld. Ook het Catshuisoverleg van afgelopen zondag, waar de bewindspersonen over het coronabeleid praten, is afgeblazen.

Daardoor moeten vakantiegangers nog zeker een week langer wachten voordat het kabinet duidelijkheid geeft, zo heeft het ministerie van VWS inmiddels bevestigd tegenover de Telegraaf. De volgende persconferentie vindt nu op zijn vroegst op 10 mei plaats.

Vandaag zou de tweede stap uit het versoepelingsplan aangekondigd worden, met onder meer de heropening van sportscholen en dierentuinen. Door de druk op de gezondheidszorg vinden premier Rutte en minister De Jonge het nog niet verantwoord om dit door te laten gaan.

Bron: luchtvaartnieuws.nl

