Kralendijk – Het is deze week nog mogelijk om zonder afspraak de eerste coronaprik in de sentro di bario te halen, zo laat de afdeling Publieke Gezondheid weten.

Tijdens de vrije inloop kunnen buurtbewoners ook vragen over het coronavaccin stellen aan de arts op de priklocatie. De vrije inloop is van 10:30 – 13:00 uur. Buurtbewoners die de eerst coronaprik willen halen, moeten een geldig legitimatiebewijs overleggen. Op de volgende dagen kunnen wijkbewoners in de sentro di bario terecht voor hun eerste coronaprik zonder afspraak:

Maandag 3 mei 2021 Sentro di bario Tera Kòrá

Ook voor bewoners Nikiboko

Dinsdag 4 mei 2021 Sentro di bario Nort’i Saliña

Woensdag 5 mei 2021 Cocari, Rincon

Donderdag 6 mei 2021 Sentro di bario Amboina

Vrijdag 7 mei 2021 Plasa Chicu Goeloe, Antriol

Burgers die geen transport hebben, kunnen met het gratis nummer 0800 0900 bellen. Via dat nummer kunnen burgers ook een afspraak maken voor de eerste en de tweede coronaprik. Bij 0800 0900 kunnen mensen ook terecht met hun vragen over het vaccin.

