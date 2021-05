5 Gedeeld

Weer op de ABC eilanden voor maandag 3 mei en de komende vier dagen:

Maandag 3 mei: Het is half bewolkt met een kleine kans op een lokale bui. De verwachte minimum temperatuur zal rond de 25 graden Celsius zijn en de maximum temperatuur zal rond de 31 graden Celsius zijn. De wind zal vanuit het oosten komen en zal over het algemeen matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 16 knopen).



Weeroverzicht voor de komende dagen (dinsdag 4 mei-vrijdag 7 mei): Omdat er een meer vochtige luchtstroom over het Caribisch gebied trekt, hebben we dagelijkse kansen (medium kansen) op één of twee lokale buien en misschien zelfs de kans op een paar lokale buien halverwege de week.



Morgen (dinsdag) zal het half bewolkt zijn met een kans op een lokale bui of twee. De wind zal uit het oosten komen en over het algemeen matig zijn (8-13 knopen met uitschieters tot 16 knopen). Het wordt overdag 30 graden Celsius en in de nacht ongeveer 25 graden.

Op woensdag en donderdag neemt de bewolking iets verder toe en wordt het half tot soms zwaar bewolkt met een kans op een aantal lokale buien. De wind zal uit het oosten komen en matig tot krachtig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen). Het wordt dan in de nacht 25 graden Celsius en overdag 30 graden Celsius.

Op vrijdag wordt het half bewolkt met een kans op een lokale bui of twee. De wind zal uit het oosten komen en matig tot krachtig zijn (11-16 knopen met uitschieters tot 19 knopen). Het wordt dan in de nacht 25 graden Celsius en overdag 30 graden Celsius.

