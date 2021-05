2 Gedeeld

Kralendijk- ABC Online Media, uitgever van onder meer Bonaire.nu, BES-Reporter en AworBonaire.nu voert samen met Linkels & Partners een enquête uit naar de klanttevredenheid bij vier grote Telecom aanbieders op Bonaire: UTS/Chippie, TELBO, Digicel en Flamingo TV.

Volgens Sylvia de Leon, directrice van ABC Online Media worden de enquêtes die van tijd tot tijd via de nieuwssites worden uitgezet erg gewaardeerd door de lezers. “Er worden zoveel dingen geroepen over deze aanbieders. Soms heel positief; soms heel negatief. Het is interessant om vast te stellen hoe het echt zit”, aldus de Leon.

De Leon merkt ook op dat internet en de ‘smart phones’ steeds belangrijker worden. “Mensen zitten vandaag de dag nog liever zonder stroom, dan zonder internet”. Ook aan het eigen lezersgedrag merkt ABC Online Media op dat internet -en dan met name mobiel internet- steeds belangrijker wordt.

Service

Liane Bonofacia, psychologe bij Linkels & Partners is verantwoordelijk voor de opzet van het onderzoek. “Wij geven als organisatie veel training op het gebied van klantenservice. Daarom weten wij hoe belangrijk het is om de juiste aandacht aan klanten te geven. Soms zijn het hele kleine dingen waaraan mensen zich ergeren, of hele kleine dingen die mensen juist enorm waarderen”, zegt Bonofacia.

De psychologe wijst er ook op dat de manier waarop met klachten wordt omgegaan door bedrijven, een grote impact heeft op de perceptie van klantvriendelijkheid. “Klachten zijn normaal, maar je moet er wel wat mee doen en op de juist manier mee omgaan” .

Het onderzoek wordt uitgevoerd voor eigen rekening van ABC Online Media en Linkels & Partners. “Wij doen dit gewoon als service en omdat we het leuk vinden. Het idee van ‘meten = weten’ zit ons als sociale wetenschappers toch wel een beetje in het bloed”, aldus Bonofacia.

