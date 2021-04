Virtueel cultuurprogramma als alternatief voor centrale feestviering Dia di Rincon

22 Gedeeld

Archieffoto Dia di Rincon 2019

Kralendijk- Wegens de heersende maatregelen in verband met het coronavirus, zal er een virtueel cultuurprogramma worden aangeboden op Dia di Rincon op 30 april.

Dia di Rincon is een jaarlijks terugkerende culturele manifestatie. Al 32 jaar wordt het feest georganiseerd waar meer dan 4000 bezoekers op afkomen. Het hoofddoel is om mensen bij elkaar te brengen om op die manier te laten genieten van alle belangrijke onderdelen van het cultureel erfgoed van Bonaire.

Op 26 februari heeft de gedeputeerde den Heyer vermeld dat er dit jaar geen centrale feestviering van Dia di Rincon zal plaatsvinden en dat er uitgeweken zal worden naar een virtueel cultuurprogramma. Er is afgesproken dat er een virtuele viering van Dia di Rincon zal plaatsvinden, passend bij de voorzorgsmaatregelen betreffende de heersende situatie. Bonaire verkeert sinds 22 april 2021 in risiconiveau 4 en dit betekent dat het nog steeds niet mogelijk is om evenementen te organiseren.

Vanuit de afdeling Toezicht & Handhaving zal er ook de nodige begeleiding worden aangeboden tijdens dit evenement. Het virtuele cultuurprogramma ‘Mi kultura t’e kos zal tussen 13:00 en 19:00 te volgen zijn via de Facebookpage van Mi kultura t’e kos en Live99FM Bonaire en youtube kanaal Live 99FM.

“We leven in een tijd dat er veel druk ligt op de mentale gezondheid van onze bevolking. Kunst en cultuur zijn uitingsvormen, die ervoor kunnen zorgen dat we ook momenten van vreugde kunnen ervaren.”: aldus gedeputeerde den Heyer.

