Plenchi di Trabou financiert vijf werkplekken bij Selibon voor mensen met een fysieke beperking. De werkzaamheden van dit project worden staand en zittend uitgevoerd. Het project bestaat onder andere uit het recyclen van (huis)vuil en het verwerken van vuil voor export en hergebruik.



“Op het moment dat Selibon het afval ophaalt, wordt dit gescheiden en naar Lagun gebracht. Op Lagun wordt het vuil in verschillende categorieën opgeslagen. In de toekomst zal een deel van dit vuil, zoals karton, plastic, glas, aluminium/metaal en elektronische apparaten klaar worden gemaakt voor hergebruik op Bonaire of voor export. De vijf personen die sinds 15 februari via het project aan het werk zijn werken naar dit doel toe”, volgens meneer Rudsel Leito – directeur van Selibnon.



Hoewel Selibon zich de laatste jaren op het ophalen van vuil richt, ligt de focus steeds meer op het opslaan en verwerken van dit vuil op een verantwoordelijke manier. Het bedrijf ambieert een sociale visie en wil de verschillende mensen in onze samenleving reflecteren.

